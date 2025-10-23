Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Mandelbachtal (ots)

Am Mittwoch, den 22.10.2025, gegen kurz nach 22:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw der Marke Mercedes-Benz, Typ CLS, die L107 von Ormesheim (Neumühle) kommend in Fahrtrichtung Ommersheim. Circa 500 Meter nach dem Ortsausgang Ormesheim verlor der Fahrzeugführer in einer langgezogenen Rechts-kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und überschlug sich mindestens einmal, ehe er in einem angrenzenden Feld neben der Fahrbahn in Unfallendstellung kam. Bei Ankunft von Hilfsdiensten und Polizei befand sich keine Person im oder am Unfallfahrzeug. Auch eine Absuche in der Nähe durch Feuerwehr und Polizei erbrachte keine Hinweise auf den Fahrer. Am Pkw entstand vermutlich Totalschaden. Hinsichtlich etwaiger Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

