Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Kennzeichendiebstahl

Homburg (ots)

Zwischen dem 17.10.2025 gegen 16:00 Uhr und dem 20.10.2025 gegen 10:00 Uhr wurde ein hinteres Kennzeichenschild eines weißen Transporters (Homburger Kreiskennung) entwendet. Das Fahrzeug war über das Wochenende auf dem Schotterparkplatz hinter der Hohenburgschule in Homburg (Fruchthallstraße) abgestellt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell