BPOLD S: 41 neue Bundespolizistinnen und Bundespolizisten für Baden-Württemberg

Mit dem Schwur, das Grundgesetz und alle in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und die Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, wurden am Mittwochmittag (03.09.2025) insgesamt 41 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte in der Bundespolizeidirektion Stuttgart vereidigt.

Die insgesamt 33 Polizeimeisterinnen und Polizeimeister sowie die acht Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare absolvierten ihre zweieinhalbjährige Laufbahnausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst bzw. ihr dreijähriges Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst in den Aus- und Fortbildungszentren Oerlenbach und Bamberg bzw. in der Bundespolizeiakademie in Lübeck. Ihre Erstverwendung treten Sie nun in den Bundespolizeiinspektionen Flughafen Stuttgart, Stuttgart, Karlsruhe, Offenburg, Weil am Rhein, Konstanz und der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit an.

Der Präsident der Bundespolizeidirektion Stuttgart, Herr Carsten Laube, begrüßte die jungen Beamtinnen und Beamten im Rahmen ihrer Vereidigung in der Bundespolizeidirektion Stuttgart und wünschte Ihnen alles Gute sowie viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft: "Ich freue mich Sie nun in unserem Team der Bundespolizei in Baden-Württemberg begrüßen zu dürfen. Nur gemeinsam als Team können wir den gestellten Herausforderungen bestmöglich begegnen und damit den größtmöglichen Einsatzerfolg erzielen".

