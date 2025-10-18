Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

Homburg (ots)

Am 17.10.2025, ereignete sich gegen 14:10 Uhr in der Kirchenstraße in Homburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer PKW einen entgegenkommenden Radfahrer von der Straße drängte. Hierbei kam Radfahrer zu Fall und wurde durch den Sturz verletzt. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell