Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von E-Scooter

Bexbach (ots)

Am 18.10.2025 zwischen 17:13 Uhr und 17:18 Uhr wurde ein E-Scooter im Bereich der Schulstraße in Bexbach-Frankenholz entwendet. Zum Tatzeitpunkt lag der E-Scooter zusammengeklappt auf dem dortigen Bordstein. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail (PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell