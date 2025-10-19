PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von E-Scooter

Bexbach (ots)

Am 18.10.2025 zwischen 17:13 Uhr und 17:18 Uhr wurde ein E-Scooter im Bereich der Schulstraße in Bexbach-Frankenholz entwendet. Zum Tatzeitpunkt lag der E-Scooter zusammengeklappt auf dem dortigen Bordstein. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen noch keine Täterhinweise vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail (PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.10.2025 – 17:42

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Homburg

    Homburg (ots) - Am 17.10.2025, ereignete sich gegen 14:10 Uhr in der Kirchenstraße in Homburg ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer PKW einen entgegenkommenden Radfahrer von der Straße drängte. Hierbei kam Radfahrer zu Fall und wurde durch den Sturz verletzt. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben. Zeugen, ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 16:25

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 18.10.2025 ereignete sich gegen 10 Uhr auf dem REWE-Parkplatz in Bexbach ein Verkehrsunfall, bei dem ein grauer BMW X1 beim Einparken ein geparktes Fahrzeug streifte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss zunächst unerlaubt von der Örtlichkeit, meldete den Unfall jedoch im Nachgang bei der Polizei. Das geparkte Fahrzeug konnte bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme nicht mehr auf dem ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:28

    POL-HOM: Sachbeschädigung an der Schulturnhalle in Jägersburg

    Homburg Jägersburg (ots) - Am 15.10.2025 wurden vier Scheiben der alten Schulturnhalle in der St.-Josef-Straße in Homburg-Jägersburg beschädigt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR. In der Vergangenheit kam es bereits an der gleichen Örtlichkeit zu weiteren Sachbeschädigungen durch Graffitis und beschädigten Scheiben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den/die Täter benennen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren