POL-HOM: Sachbeschädigung an Pkw in Kirkel
Kirkel (ots)
Zwischen dem 18.10.2025, um 23:15 Uhr und dem 19.10.2025, um 15:30 Uhr, übergoss ein bislang unbekannter Täter, in der Goethestraße in Kirkel-Neuhäusel, einen schwarzen VW Tiguan mit einer klebrigen Flüssigkeit. Die Flüssigkeit blieb am Lack und an den Scheiben des Fahrzeugs kleben und konnte nicht mehr entfernt werden.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail (PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.
