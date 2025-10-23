PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am 20.10.2025 zwischen 08:00 Uhr und 16:15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Täter das Gelände des Universitätsklinikums Homburg (Höhe Gebäude 11) und erfasste hierbei, mutmaßlich beim Passieren, das am linken Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug der Geschädigten. Hierbei kam es zu Streifschäden auf der rechten Fahrzeugseite sowie der Beschädigung des rechten Außenspiegels. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

