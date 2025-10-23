Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Kirkel (ots)

Am Montag den 20.10.2025 ereignete sich gegen 10:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Burgstraße in Kirkel/Neuhäusel. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines geparkten roten Hyundai mit Pirmasenser Kreiskennzeichen beschädigt. Der Verursacher verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Am roten Pkw entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

