POL-HOM: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Homburg OT Erbach

Homburg OT Erbach (ots)

Am 25.10.2025, gegen 11:20 Uhr, ereignete sich in der Charlottenburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eines bislang unbekannten Pkw die Charlottenburger Straße in Richtung Kreisverkehr. Zur gleichen Zeit überquerte eine 68-jährige Fußgängerin den Fußgängerüberweg, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde. Die Fußgängerin stürzte und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Fahrer des Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern oder Hilfe zu leisten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

