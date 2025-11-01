POL-HOM: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Homburg
Homburg (ots)
Am 27.10.2025 kam es in Homburg an der Bushaltestelle in der Talstraße in Höhe der Hausnummer 49 zu einer Sachbeschädigung. Hierbei schlug der bislang unbekannte Täter mittels unbekanntem Gegenstand die Rückwandverglasung der Sitzkabine ein und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.
