PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Homburg

Homburg (ots)

Am 27.10.2025 kam es in Homburg an der Bushaltestelle in der Talstraße in Höhe der Hausnummer 49 zu einer Sachbeschädigung. Hierbei schlug der bislang unbekannte Täter mittels unbekanntem Gegenstand die Rückwandverglasung der Sitzkabine ein und entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 11:23

    POL-HOM: Räuberischer Diebstahl in Zug von Saarbrücken nach Homburg

    Homburg (ots) - Räuberischer Diebstahl in Zug von Saarbrücken nach Homburg Am 27.10.2025 kam es gegen 14:00 Uhr in einem Zug von Saarbrücken Hbf nach Homburg Hbf zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines Fahrgastes. Zwei unbekannte, männliche Personen nahmen demnach, während der Geschädigte schlief, dessen mitgeführten Rucksack an sich und entwendeten ...

    mehr
  • 01.11.2025 – 11:19

    POL-HOM: Pflanzendiebstahl in der Dürerstraße in 66424 Homburg

    Homburg (ots) - Im Zeitraum vom 26.10.2025, 17:00 Uhr bis zum 27.10.2025, 09:00 Uhr kam es im Bereich der Dürerstraße in 66424 Homburg zu einem Diebstahl zehn einzelner Setzlinge Heidekraut von geringem Wert, welche zuvor in dort befindlichen Pflanzenkübeln eingepflanzt waren. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine Täterhinweise vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 18:47

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Homburg OT Erbach

    Homburg OT Erbach (ots) - Am 25.10.2025, gegen 11:20 Uhr, ereignete sich in der Charlottenburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eines bislang unbekannten Pkw die Charlottenburger Straße in Richtung Kreisverkehr. Zur gleichen Zeit überquerte eine 68-jährige Fußgängerin den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren