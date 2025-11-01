Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Enklerparkplatz Homburg

Homburg (ots)

Am 27.10.2025 gegen 10:25 Uhr parkte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer seinen Pkw auf dem Enklerparkplatz in der Talstraße in 66424 Homburg. Als er rückwärts aus der Parklücke fuhr kollidierte er mit seinem Fahrzeugheck mit der Fahrzeugfront des gegen-überliegend geparkten Pkws. Beim darauffolgenden Rangieren kollidierte er erneut in gleicher Weise mit dem geparkten Pkw, wodurch an selbigem leichter Sachschaden ent-stand. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen älteren Mann (ca.60 Jahre) handeln. Er soll einen grauen Kleinwagen gefahren haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (telefonisch unter 06841-1060 oder per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell