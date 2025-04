Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Baugerüst in Sulzbach

Sulzbach/Saar (ots)

Am Dienstag, den 15. April 2025, kam es laut Zeugenangaben zum Diebstahl eines Baustellengerüsts in der Schützenstraße in 66280 Sulzbach. Demnach soll gegen 10:15 Uhr ein blauer Transporter in der Ausführung als geschlossener Kastenwagen in der Schützenstraße angehalten und mehrere Teile eines vor einem Anwesen deponierten Baugerüsts in das Fahrzeug eingeladen und anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen haben. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizeiinspektion Sulzbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 06897/9330 zu melden.

