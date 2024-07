Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Höhr-Grenzhausen - Trunkenheit im Verkehr

Höhr-Grenzhausen (ots)

Der Beschuldigte befuhr am Samstag, den 06.07.2024, gegen 20:15 Uhr den Parkplatz eines Supermarktes in der Ortslage Höhr-Grenzhausen und kollidierte hier bei einem Einparkversuch mit dem Pkw des Zeugen. Zwar entstand augenscheinlich kein Sachschaden, jedoch bemerkte der Zeuge beim Personalienaustausch deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten und informierte daher vorsorglich die hiesige Dienststelle. Der Beschuldigte konnte im weiteren Verlauf an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben letztlich, dass dieser seinen Pkw zuvor unter erheblicher Alkoholbeeinflussung gefahren haben dürfte. Dem Beschuldigten wurde zur Durchführung des Strafverfahrens eine Blutprobe entnommen und der Führerschein mit dem Ziel der Entziehung sichergestellt.

