Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in Selbstbedienungsladen in Bexbach

Bexbach (ots)

Am 09.11.2025, gegen 15:25 Uhr, kam es in einem Selbstbedienungsladen in der Bahnhofstraße in Bexbach zu einer Rangelei zwischen drei Jugendlichen. Im Zuge dessen trat einer der Beteiligten gegen die gläserne Eingangstür. Die Tür wurde hierdurch beschädigt. Im Anschluss flüchteten die drei Personen von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

