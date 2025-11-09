PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am 06.11.2025, in der Zeit von 05:45 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in 66459 Kirkel-Limbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde der Außenspie-gel eines geparkten BMW der 5er-Reihe in grün mit OTW-Kreiskennzeichnung beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

