Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Am 06.11.2025, in der Zeit von 05:45 Uhr bis 15:30 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in 66459 Kirkel-Limbach zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde der Außenspie-gel eines geparkten BMW der 5er-Reihe in grün mit OTW-Kreiskennzeichnung beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell