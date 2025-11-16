Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an Fahrzeug in Homburg

Homburg (ots)

Am 15.11.2025, zwischen 18:10 Uhr und 22:30 Uhr, begab sich ein bislang unbekannter Täter zu einem silbernen Peugeot, welcher im Tatzeitraum auf dem "Enkler-Parkplatz" in der Talstraße in 66424 Homburg geparkt war und zerkratzte mittels unbekanntem Gegen-stand, die linke Fahrzeugseite von der Heckklappe bis hin zur Motorhaube. Ebenfalls be-klebte er die Fahrerscheibe mit einem "FCK AFD" Aufkleber. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Täter von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

