Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Versuchter Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Homburg (ots)

In der Nacht vom 13.11.2025 auf den 14.11.2025 kam es bei einem Autohaus in der Saarbrücker Straße in 66424 Homburg zu einem Aufbruch eines Gebrauchtwagens der Marke "Audi". Hierbei wurde von einem bislang unbekannten Täter an dem Fahrzeug die hintere Seitenscheibe eingeschlagen. Entwendet wurde nichts.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell