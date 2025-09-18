PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (893) Streit in einem Linienbus - Beteiligter zieht Messer

Zirndorf (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) kam es an einer Bushaltestelle in Zirndorf zu einem Streit zwischen dem Busfahrer und einem Fahrgast. Der Fahrgast zog hierbei ein Messer.

Gegen 15:10 Uhr stieg ein 18-Jähriger ohne gültigen Fahrschein in den Linienbus 151 an der Bushaltestelle in der Rothenburger Straße. Der Busfahrer forderte ihn daraufhin auf, den Bus zu verlassen. Da er sich zunächst weigerte, sprachen ihn zwei andere Fahrgäste ebenfalls an. Daraufhin stieg der Mann aus und ging hinter das dortige Bushäuschen. Dort zog er hinter der Glasscheibe ein Messer aus seiner Umhängetasche und fuchtelte mutmaßlich damit herum. Zu einer direkten Bedrohung Unbeteiligter kam es nicht.

Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf trafen den Mann kurze Zeit später im Nahbereich an. Ein Messer konnte bei ihm nicht aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Zirndorf ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den Heranwachsenden.

Erstellt durch: Michael Sebald / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

