Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (891) Mutmaßliche Einbrecher auf frischer Tat festgenommen
Schwabach (ots)
In der Nacht auf Mittwoch (17.09.2025) brachen zwei Männer in eine Pizzeria in Schwabach ein. Noch vor Ort nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest.
Gegen 01:00 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zur Pizzeria in der Ansbacher Straße. Sie brachen einen Spielautomaten sowie die Kasse auf. Daraus entnahmen sie mehrere hundert Euro. Eine Streife der Polizeiinspektion Schwabach traf die beiden Tatverdächtigen noch in der Pizzeria an und nahm sie fest.
Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten. Sie werden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt, der über die Haftfrage entscheidet.
