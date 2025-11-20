Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht des versuchten Betruges durch Schockanruf

Mandelbachtal (ots)

Am 19.11.2025 versuchten Unbekannte am Telefon einen Senior aus dem Mandelbachtal dazu zu bewegen, 10.000EUR von seinem Bankkonto abzuheben und zu übergeben.

Der Geschädigte wollte sich deshalb von einem Taxi zu seiner Bank fahren lassen. Dem Taxifahrer fielen aber die merkwürdigen Umstände der Fahrt auf. Daher fuhr er den Senioren nicht zur Bank, sondern unterrichtete die Polizei. Wegen der sofortigen Mitteilung des aufmerksamen Taxifahrers an die Polizei, kam es nicht zu einem Erfolg der Tat.

