Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verdacht des versuchten Betruges durch Schockanruf

Mandelbachtal (ots)

Am 19.11.2025 versuchten Unbekannte am Telefon einen Senior aus dem Mandelbachtal dazu zu bewegen, 10.000EUR von seinem Bankkonto abzuheben und zu übergeben.

Der Geschädigte wollte sich deshalb von einem Taxi zu seiner Bank fahren lassen. Dem Taxifahrer fielen aber die merkwürdigen Umstände der Fahrt auf. Daher fuhr er den Senioren nicht zur Bank, sondern unterrichtete die Polizei. Wegen der sofortigen Mitteilung des aufmerksamen Taxifahrers an die Polizei, kam es nicht zu einem Erfolg der Tat.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

  • 18.11.2025 – 14:57

    POL-HOM: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einkaufsmarkt in Homburg-Einöd

    Homburg (ots) - In der Nacht vom 16.11.2025 auf den 17.11.2025 entwendete ein bislang unbekannter Täter einen grauen VW Passat mit Homburger Kennzeichen, welcher zuvor in der Gleiwitzer Straße in Homburg abgestellt war. Hiermit begab sich der Täter auf das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Neunmorgenstraße in Homburg-Einöd und fuhr mit der Fahrzeugfront in den ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:55

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der Universitätsklinik

    Homburg (ots) - Am 11.11.2025, zwischen 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr, kommt es auf einem Parkplatz auf dem Gelände der Universitätsklinik in Homburg, in Höhe der Rettungswache, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wird ein parkender schwarzer VW T-Roc hinten links an der Stoßstange beschädigt. Der Verursacher entfernt sich im Anschluss unerlaubt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 10:07

    POL-HOM: Raubdelikt an Tankstelle in Bexbach

    Bexbach (ots) - Am 15.11.2025, gegen 14:40 Uhr, ereignete sich ein Raubdelikt in einer Tankstelle in der Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach. Im Zuge dessen entwendete ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Packung Tabak. Er wurde von einem 61-jährigen Mitarbeiter und einer 54-jährigen Mitarbeiterin beobachtet und angesprochen. Daraufhin schubste und trat er die beiden, um sich im Besitz der Ware zu halten. ...

    mehr
