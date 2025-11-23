Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in 66424 Homburg-Einöd

Homburg (ots)

Am 22.11.2025, kam es gegen 09:00 Uhr in der Ernstweilerstraße in 66424 Homburg-Einöd auf Höhe der Hausnummer 11 zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei wurde ein vermutlich geparkter Pkw im Bereich der linken Heckschürze beschädigt. Durch einen Zeugen konnte der Vorfall beobachtet und der Verkehrsunfallverursacher somit festgestellt werden. Die Daten des geschädigten Fahrzeuges sind bislang unbekannt, da dieser kurz darauf nicht mehr vor Ort war. Bei dem geschädigten Pkw soll es sich um einen roten Pkw handeln.

Der Fahrer des beschädigten Pkw sowie Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell