Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verbaler Streit endet mit Schlägerei

Meschede (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 16:21 Uhr kam es im Außenbereich des Einkaufszentrums am Winziger Platz in Meschede zu einer gefährlichen Köperverletzung. Ein 31-jähriger deutsch-marokkanischer Mann aus Meschede geriet mit einer bislang unbekannten Person zunächst in verbale Streitigkeiten. In der Folge eskalierten die Streitigkeiten und die unbekannte Person schlug auf den 31-Jährigen ein. Dem Beschuldigten schlossen sich weitere unbekannte Personen an, welche ebenfalls auf den Geschädigten einschlugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die angreifende Gruppe aus ca. vier bis fünf Personen bestanden haben. Der 31-jährige Mescheder wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell