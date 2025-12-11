PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zivilfahnder beobachten mutmaßlichen Drogenhandel in Neheim - Durchsuchung fördert größere Kokainmenge zutage

Arnsberg (ots)

Zivilbeamte der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis beobachteten am 10.12.2025 gegen 19:10 Uhr in Neheim einen mutmaßlichen Handel mit Betäubungsmitteln. Im Fokus stand ein 35-jähriger Mann syrischer Herkunft, der verdächtigt wurde, einem 33-jährigen Deutschen auf offener Straße Kokain verkauft zu haben.

Der mutmaßliche Käufer entfernte sich zunächst mit seinem Fahrzeug, konnte jedoch kurze Zeit später angehalten und kontrolliert werden. Bei der Überprüfung fanden die Beamten eine geringe Menge Kokain. Zudem lag gegen den Mann ein Haftbefehl vor, der noch am selben Abend beglichen werden konnte.

Gegen den mutmaßlichen Verkäufer wurde ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss erwirkt. In seiner Wohnung stellten die Ermittler eine nicht geringe Menge Kokain sowie weitere Hinweise sicher, die auf Handel mit Betäubungsmitteln schließen lassen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis setzt ihre intensive Arbeit im Kampf gegen den Drogenhandel konsequent fort. Zivilfahnder und uniformierte Kräfte arbeiten täglich daran, Straftaten frühzeitig zu erkennen, Täter zu verfolgen und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Wir bitten die Bevölkerung: Melden Sie verdächtige Beobachtungen - jede Information kann entscheidend sein.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren