Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei an weiterführender Schule

Arnsberg (ots)

Am 10.12.2025 um 13:45 Uhr erhielt die Polizeiwache Arnsberg die Meldung über eine gefährliche Körperverletzung an einer weiterführenden Schule im Stadtgebiet Arnsberg. Dort wurden die Polizeibeamten von einem Lehrer empfangen. An der Schule sei es dem-nach gegen 13 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Schülern gekommen. Nach Angaben des 17-jährigen Geschädigten seien ihm drei Mitschüler in der Unterrichtspause auf eine Toilette gefolgt, wo sie ihn beleidigt und geschubst hätten. Der Geschädigte habe daraufhin das Gebäude verlassen und sei auf den Schulhof gegangen. Dort sei er von einem der drei Tatverdächtigen mit einem Silvesterböller beworfen worden. Im Anschluss hätten die drei Tatverdächtigen auf ihn eingeschlagen, wobei auch eine E-Zigarette benutzt worden sei. Ein unbeteiligter Mitschüler habe die Beteiligten voneinander getrennt. Der Geschädigte wurde leicht verletzt. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 17-jährige und einen 16-jährigen Arnsberger mit syrischer Staatsangehörigkeit. Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen Arnsberger mit afghanischer Staatsangehörigkeit. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell