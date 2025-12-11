Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 62-jähriger Mann nach Verkehrsunfall verstorben

Medebach (ots)

Am gestrigen Tag kam es um 12:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L872 in Medebach zwischen den Ortsteilen Deifeld und Wissinghausen. Ein 23-jähriger Mann aus Werl befuhr mit seinem Kleintransporter die L872 aus Deifeld kommend in Fahrtrichtung Wissinghausen. Ein 64-jähriger Mann aus Medebach sowie sein 62-jähriger Beifahrer -ebenfalls aus Medebach- befuhren die Straße mit ihrem Auto und einem kleinen, dahinter angebrachten Anhänger in entgegengesetzte Richtung. In einem Kurvenbereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 23-jährige Werler musste leicht verletzt und der 64-jährige Medebacher schwer verletzt in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der 62-jährige Beifahrer verstarb an der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hinzugezogen. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen 19:10 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell