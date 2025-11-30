LPI-GTH: Alkoholisierter Audi-Fahrer
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Ein 59-jähriger Audi-Fahrer wurde heute Morgen, gegen 07.00 Uhr, in der Ruhlaer Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Ein anschließender gerichtsverwertbarer Alkoholtest bestätigte den Vorwert. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. (mwi)
