LPI-GTH: Alkoholisierter Audi-Fahrer

Friedrichroda / LK Gotha (ots) - Ein 40jähriger VW-Fahrer wurde am Sonntagfrüh gegen 01:00 Uhr in Friedrichroda einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten im Zuge der Überprüfung der Fahrtauglichkeit fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein sich anschließender Test bestätigte die Wahrnehmung. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,14 Promille an. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr