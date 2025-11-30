Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streiterei in Arbeiterunterkunft artet in Schlägerei aus

Arnstadt (ots)

Zu einer handfesten Schlägerei artete ein Streit unter mehreren slovakischen Arbeitern aus, welche sich zuvor in Ihrer Unterkunft in der Marlittstraße betrunken hatten.

Samstagnacht, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei alarmiert, da sich die Bewohner lautstark stritten, später schlugen, Möbel zu Bruch gingen und letztlich 3 Männer mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die örtliche Polizei, unterstützt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei, trennten die Streithähne und stellten die Personalien aller Beteiligten fest.

Die genauen Abläufe und Hintergründe zu dem Geschen sind noch nicht abschließend geklärt und müssen im weiteren Verlauf mit Hilfe von Dolmetschern ermittelt werden. Nach rund 3 Stunden kehrte dann wieder Ruhe in die Unterkunft ein, die Ermittlungen der Polizei werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (ef)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell