PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streiterei in Arbeiterunterkunft artet in Schlägerei aus

Arnstadt (ots)

Zu einer handfesten Schlägerei artete ein Streit unter mehreren slovakischen Arbeitern aus, welche sich zuvor in Ihrer Unterkunft in der Marlittstraße betrunken hatten.

Samstagnacht, kurz vor Mitternacht, wurde die Polizei alarmiert, da sich die Bewohner lautstark stritten, später schlugen, Möbel zu Bruch gingen und letztlich 3 Männer mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die örtliche Polizei, unterstützt durch Kräfte der Bereitschaftspolizei, trennten die Streithähne und stellten die Personalien aller Beteiligten fest.

Die genauen Abläufe und Hintergründe zu dem Geschen sind noch nicht abschließend geklärt und müssen im weiteren Verlauf mit Hilfe von Dolmetschern ermittelt werden. Nach rund 3 Stunden kehrte dann wieder Ruhe in die Unterkunft ein, die Ermittlungen der Polizei werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (ef)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 02:17

    LPI-GTH: Betrunken am Steuer

    Friedrichroda / LK Gotha (ots) - Ein 40jähriger VW-Fahrer wurde am Sonntagfrüh gegen 01:00 Uhr in Friedrichroda einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten im Zuge der Überprüfung der Fahrtauglichkeit fest, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein sich anschließender Test bestätigte die Wahrnehmung. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,14 Promille an. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 02:15

    LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

    Ohrdruf / LK Gotha (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha in Ohrdruf einen Transporter aus Beckum anhalten, dessen Fahrer, ein 27jähriger rumänischer Mitbürger, seinen Führerschein im Zuge eines längerfristigen Fahrverbotes in seinem Heimatland abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine entsprechende Anzeige gegen den jungen Mann erstattet. Rückfragen ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 02:13

    LPI-GTH: randalierende Jugendliche

    Gotha (ots) - Zwei jugendliche Randalierer warfen am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in der Uelleber Straße von Gotha einen E-Scooter, welchen sie am Straßenrand vorfanden, auf die Straße, unmittelbar vor einen herannahenden Pkw. Dieser kollidierte mit dem Roller und schleuderte ihn in den Gegenverkehr, wo ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Spaziergänger konnte das Geschehen beobachten und wusste zu berichten, dass die beiden Jugendlichen unerkannt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren