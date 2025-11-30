LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs

Gotha (ots) - Zwei jugendliche Randalierer warfen am Freitagabend gegen 23:00 Uhr in der Uelleber Straße von Gotha einen E-Scooter, welchen sie am Straßenrand vorfanden, auf die Straße, unmittelbar vor einen herannahenden Pkw. Dieser kollidierte mit dem Roller und schleuderte ihn in den Gegenverkehr, wo ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ein Spaziergänger konnte das Geschehen beobachten und wusste zu berichten, dass die beiden Jugendlichen unerkannt ...

