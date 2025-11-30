LPI-GTH: Ohne Führerschein unterwegs
Ohrdruf / LK Gotha (ots)
Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnten Beamte des Inspektionsdienstes Gotha in Ohrdruf einen Transporter aus Beckum anhalten, dessen Fahrer, ein 27jähriger rumänischer Mitbürger, seinen Führerschein im Zuge eines längerfristigen Fahrverbotes in seinem Heimatland abgeben musste. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine entsprechende Anzeige gegen den jungen Mann erstattet.
