Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in einen Einkaufsmarkt in der Straße Kupferhammer ein. Der oder die Täter entwendeten aus dem Verkaufsraum Zigaretten in unbekannter Anzahl. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht beziffert. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ein und sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen geben können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0310654/2025 und der Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

