Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem Moped unterwegs

Elgersburg (ots)

Zum wiederholten Mal wurde ein 63-jähriger Mann durch eine Polizeistreife kontrolliert, als dieser am Freitagabend gegen 21:00 Uhr betrunken in der Arnstädter Straße mit seinem Motorroller umherfuhr. Rund 1 Promille Alkohol ergab die Messung bei dem Fahrer, welcher zurückliegend schon mehrfach beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt wurde. Deshalb wird sein Bußgeld mindestens verdoppelt werden, verbunden mit der Hoffnung, das ihm das Denkanstoß genug ist, sein Moped stehen zu lassen, wenn er Alkohol getrunken hat. (ef)

