LPI-GTH: Zeugen gesucht

Arnstadt (ots) - Gestern Abend wurde gegen 23.00 Uhr bekannt, dass offenbar durch Unbekannte ein Pkw beschädigt wurde. Der Hyundai war ordnungsgemäß in der Straße "Unterer Markt" abgestellt. Augenscheinlich wurde ein daneben befindliches Verkehrsschild umgestoßen, das gegen den Pkw schlug. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise zu dem Vorfall und dem Verursacher nimmt die Polizei ...

