LPI-GTH: Zeugen gesucht
Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)
Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 27.11.2025, 18.30 Uhr bis 28.11.2025, 04.40 Uhr Zutritt zu einer Bäckereifiliale in der Inselsbergstraße. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0309816/2025 entgegengenommen. (ah)
