LPI-GTH: Drogentest positiv
Arnstadt (ots)
Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer wurde gestern Vormittag in der August-Broemel-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
