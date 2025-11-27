PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots)

In der Zeit vom 14.11.2025,12.30 Uhr bis 26.11.2025, 13.00 Uhr begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Gabelsbergerstraße. Der oder die Täter entwendeten ein E-Bike der Marke "Kellys" in der Farbe grün im Wert von rund 3.400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0308222/2025 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
