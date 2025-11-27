Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogentest positiv

Ilmenau (ots)

Ein Drogentest bei einem 21-Jährigen reagierte gestern positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Er wurde mit seinem Leichtkraftfahrzeug in der Schleusinger Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und folgend ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei einem 40-jährigen Volvo-Fahrer verlief ein Drogentest in der Nacht ebenso positiv hinsichtlich verschiedener berauschender Substanzen. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet, entsprechende Verfahren eingeleitet. Der Volvo-Fahrer wurde in der Bücheloher Straße kontrolliert. (ah)

