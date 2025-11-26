LPI-GTH: Buntmetalldiebstahl - ein Täter gefasst
Gotha (ots)
Heute Morgen gegen 01:40 Uhr waren zwei Täter auf dem Recyclinghof in der Passauer Straße auf Diebestour. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen sie die Flucht, jedoch konnte ein Täter unmittelbar aufgegriffen und festgenommen werden. Hierbei leistete der Mann Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zum flüchtigen Täter wird ermittelt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha 03621 781125 unter der Bezugsnummer 0307470/2025 entgegen. (jb)
