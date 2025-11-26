LPI-GTH: Buntmetalldiebstahl - ein Täter gefasst

Gotha (ots) - Heute wurde eine 64 Jahre alte Fußgängerin gegen 14.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall verletzt. Eine 69-Jährige befuhr mit ihrem VW die Pfullendorfer Straße und wollte nach rechts in die Steinstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar die Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch diese sich schwere Verletzungen zuzog. Die Frau kam in ein Krankenhaus. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

