LPI-GTH: Aufgefahren
Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)
Eine 50-jährige Skoda-Fahrerin musste heute Morgen an einer Baustellenampel in der Erfurter Landstraße verkehrsbedingt halten. Der dahinter fahrende 44-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Skoda auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 50-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ah)
