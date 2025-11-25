Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Die Polizei Gotha sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Apotheke in der Karl-Ernst-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Unbekannte heute gegen 03.45 Uhr Zutritt zu der Apotheke. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Aussagen zu den Unbekannten oder deren Fluchtrichtung bzw. Aufenthalt geben? Wer hat ein Fahrzeug gesehen, was mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0306382/2025 entgegengenommen. (ah)

