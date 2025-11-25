LPI-GTH: Betrugsversuch erkannt
Ilmenau (ots)
Ein 84-Jähriger erhielt gestern einen Anruf von Unbekannten, die vorgaben, seine Tochter würde im Krankenhaus liegen. Sie würde an einer Krebserkrankung leiden und um sie "retten zu können", solle der Senior 10.000 Euro überweisen. Der 84-Jährige erkannte den Betrugsversuch, legte auf und informierte die Polizei. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell