Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Platzverweis nicht nachgekommen

Arnstadt (ots)

Gestern kam die Polizei gegen 12.15 Uhr im Schlossgarten zum Einsatz. Ein 30-Jähriger hatte ein Lagerfeuer entfacht. Die Polizei löschte das Feuer und forderte den Mann auf, den Bereich zu verlassen. Dem Platzverweis kam er nicht nach und leistete Widerstand. Er verletzte sich dabei leicht. (ah)

