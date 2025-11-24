Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Ilmenau (ots)

Gestern Mittag kam eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin auf der L1144 zwischen Herschdorf und Pennewitz von der Straße ab. Offenbar überholte sie im Bereich einer unübersichtlichen Linkskurve einen vorausfahrenden Pkw. Ihr Fahrzeug geriet einen Abhang hinab, kollidierte mehrere Meter weiter mit einem Baum und kam auf der Seite zum Liegen. Alle vier Insassen, darunter noch weitere Jugendliche im Alter von 16 (m),17(w) und 18 Jahren (m), kamen in ein Krankenhaus, konnten jedoch unverletzt entlassen werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah)

