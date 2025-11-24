LPI-GTH: Mit Baum kollidiert
Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 56-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr gestern Nachmittag die L1047 von Möhrenbach kommend in Richtung "Hohe Tanne". Auf winterglatter Fahrbahn geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mitsubishi fuhr mehrere Meter eine Böschung hinab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Seine 58 Jahre alte Mitinsassin blieb unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt. (ah)
