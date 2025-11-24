PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Baum kollidiert

Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Ein 56-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr gestern Nachmittag die L1047 von Möhrenbach kommend in Richtung "Hohe Tanne". Auf winterglatter Fahrbahn geriet er ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mitsubishi fuhr mehrere Meter eine Böschung hinab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Seine 58 Jahre alte Mitinsassin blieb unverletzt. Der Pkw wurde abgeschleppt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
  • 23.11.2025 – 14:35

    LPI-GTH: Verkehrsdelikte

    Landkreis Gotha (ots) - Gleich mehrere Verkehrsdelikte konnten von der Einsatzunterstützung der Landespolizeiinspektion Gotha in den frühen Morgenstunden des 23.11.2025 festgestellt werden. Zunächst wurde gegen 00.09 Uhr in der Ernststraße in Gotha ein 20-jähriger E-Scooter-Fahrer mit seinem Gefährt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich bei durchgeführten Tests heraus, dass der Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis und unter ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 14:30

    LPI-GTH: Mit Baum kollidiert

    Burgtonna - Landkreis Ballstädt (ots) - Am 22.11.2025 befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pkw BMW gegen 23.15 Uhr die K19 von Burgtonna kommend in Richtung Ballstädt. In einer Linkskurve verlor er wegen Straßenglätte die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Fahrer und ein 20-jähriger Mitfahrer kamen leichtverletzt zu weiteren Untersuchungen mittels ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 14:25

    LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

    Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots) - Eine 18-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Samstagabend gegen 22.00 Uhr mit ihrem Pkw die L1045 von Gotha kommen in Richtung Günthersleben. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gebüsch. Es entstand Sachschaden und der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin und eine 17-jährige Mitfahrerin wurden vorsorglich wegen auftretender ...

    mehr
