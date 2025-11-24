LPI-GTH: Mit Baum kollidiert

Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots) - Eine 18-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Samstagabend gegen 22.00 Uhr mit ihrem Pkw die L1045 von Gotha kommen in Richtung Günthersleben. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gebüsch. Es entstand Sachschaden und der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin und eine 17-jährige Mitfahrerin wurden vorsorglich wegen auftretender ...

