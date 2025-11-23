PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots)

Eine 18-jährige Seat-Fahrerin befuhr am Samstagabend gegen 22.00 Uhr mit ihrem Pkw die L1045 von Gotha kommen in Richtung Günthersleben. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gebüsch. Es entstand Sachschaden und der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin und eine 17-jährige Mitfahrerin wurden vorsorglich wegen auftretender Schmerzen von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. (av)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 14:15

    LPI-GTH: Reifen zerstochen

    Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagnachmittag meldete sich ein 59-jähriger Mann beim Inspektionsdienst Gotha und teilte mit, dass er festgestellt hat, dass bei seinem Pkw Hyundai zwei Reifen von Unbekannten zerstochen wurden. Abgestellt war das Fahrzeug in der Goethestraße. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer: 0304489/2025. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 14:10

    LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Radfahrer

    Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am 22.11.2025 bog ein 67-jähriger VW-Fahrer gegen 14.00 Uhr mit seinem Pkw von einem Verbrauchermarkt nach rechts auf die Gartenstraße ein. Dabei übersah er einen 58-jährigen Radfahrer, welcher den Geh-/Radweg verkehrswidrig in falscher Richtung nutzte. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge, bei der sich der Radfahrer nach eigenen Angaben verletzte. Zudem entstand Sachschaden. (av) ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 14:05

    LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus

    Döllstädt - Landkreis Gotha (ots) - Am gestrigen Samstagmorgen wurde der Gothaer Polizei der gewaltsame Aufbruch zweier Schuppen auf einem Gartengrundstück in Döllstädt gemeldet. Dabei hatten ein oder mehrere unbekannte Täter Beutegut im Wert von ca. 1000 Euro entwendet, darunter zwei Enten, ein Luftgewehr und mehrere motorbetriebene Werkzeuge. Hinweise zu dem oder den Tätern sowie zum Verbleib des Beuteguts nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren