LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Radfahrer
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Am 22.11.2025 bog ein 67-jähriger VW-Fahrer gegen 14.00 Uhr mit seinem Pkw von einem Verbrauchermarkt nach rechts auf die Gartenstraße ein. Dabei übersah er einen 58-jährigen Radfahrer, welcher den Geh-/Radweg verkehrswidrig in falscher Richtung nutzte. Es kam zu Kollision beider Fahrzeuge, bei der sich der Radfahrer nach eigenen Angaben verletzte. Zudem entstand Sachschaden. (av)
