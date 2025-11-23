LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Eisenach OT Neukirchen (ots)
Gegen 18:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ortslage Neukirchen. Im Kreuzungsbereich der Landstraße 1016 und Kreisstraße 508 kollidierten zwei Pkws, es entstand Sachschaden von jeweils 15.000 Euro. Eine Beifahrerin wurde hierbei leicht verletzt. (ms)
