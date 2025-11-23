LPI-GTH: Einbruch in Werkstatt - Zeugensuche
Arnstadt (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 20.11.2025, 12:00 Uhr - 22.11.2025, 11:00 Uhr Zutritt zu einer Werkstatt in der Karl-Liebknecht-Straße und entwendeten aus dieser mehrere Werkzeuge, Treibstoff, Bekleidung u. ein Radio. Der Wert der Gegenstände wird auf ca. 1100 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 (Bezugsnummer 0304400/2025) entgegen.(nn)
