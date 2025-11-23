LPI-GTH: Einbruch in Werkstatt - Zeugensuche

Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte demontierten in der Zeit vom 21.11.2025, 19:30 Uhr - 22.11.2025, 06:10 Uhr vier hochwertige Felgen mit Bereifung von einem Pkw Mercedes und entwendeten diese. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt. Hinweise zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 ...

mehr