PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fensterscheibe beschädigt - Zeugensuche

Ichtershausen (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten gegen 01:05 Uhr in der Straße Zeugmantel eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus mit einem Pflasterstein. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 (Bezugsnummer 0304833/2025) entgegen. (nn)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 08:39

    LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle an Schule

    Ilmenau (ots) - Am Freitag führten Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau im Zeitraum von 10:30 Uhr - 12:10 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle an einer Schule in der Unterpörlitzer Straße durch. Dabei wurden insgesamt 26 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pkw 27 km/h zu schnell. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.(nn) ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 08:18

    LPI-GTH: Diebstahl an Pkw - Zeugensuche

    Ilmenau (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte demontierten in der Zeit vom 21.11.2025, 19:30 Uhr - 22.11.2025, 06:10 Uhr vier hochwertige Felgen mit Bereifung von einem Pkw Mercedes und entwendeten diese. Der Pkw war zur Tatzeit auf einem Parkplatz in der Heinrich-Hertz-Straße abgestellt. Hinweise zu den Unbekannten oder dem Tatgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 18:05

    LPI-GTH: Mit Kfz überschlagen

    Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots) - Am 21.11.2025 befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leicht-Kfz Casalini gegen 23.45 Uhr in Neudietendorf die Gothaer Straße aus Richtung Großrettbach kommend. In einer Unterführung geriet er dabei auf Grund der rutschigen Straße nach rechts gegen den Bordstein und überschlug sich mit dem Fahrzeug, welches letztendlich auf dem Dach liegen blieb. Am Kraftfahrzeug entstand Sachschaden und Betriebsstoffe liefen in die Kanalisation, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren