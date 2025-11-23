LPI-GTH: Fensterscheibe beschädigt - Zeugensuche
Ichtershausen (ots)
Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten gegen 01:05 Uhr in der Straße Zeugmantel eine Fensterscheibe an einem Wohnhaus mit einem Pflasterstein. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die Polizeiinspektion Arnstadt - Ilmenau unter der Rufnummer 03677/601124 (Bezugsnummer 0304833/2025) entgegen. (nn)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
