LPI-GTH: Mit Kfz überschlagen
Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots)
Am 21.11.2025 befuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leicht-Kfz Casalini gegen 23.45 Uhr in Neudietendorf die Gothaer Straße aus Richtung Großrettbach kommend. In einer Unterführung geriet er dabei auf Grund der rutschigen Straße nach rechts gegen den Bordstein und überschlug sich mit dem Fahrzeug, welches letztendlich auf dem Dach liegen blieb. Am Kraftfahrzeug entstand Sachschaden und Betriebsstoffe liefen in die Kanalisation, weshalb die Feuerwehr zum Einsatz kam. Der Fahrer und sein 18-jähriger Mitfahrer blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt. (av)
