Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Arnstadt (ots)

Am Freitag gegen 20:10 Uhr kontrollierten die Beamten der Ilmenauer Polizei eine 28-jährige Fahrerin eines E-Scooter in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt, da an ihrem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Hierbei wurde bekannt, dass für besagten E-Scooter auch kein Versicherungsschutz besteht. Der jungen Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. (dl)

