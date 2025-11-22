PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Arnstadt (ots)

Am Freitag gegen 20:10 Uhr kontrollierten die Beamten der Ilmenauer Polizei eine 28-jährige Fahrerin eines E-Scooter in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt, da an ihrem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Hierbei wurde bekannt, dass für besagten E-Scooter auch kein Versicherungsschutz besteht. Der jungen Frau wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz gefertigt. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

