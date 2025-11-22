LPI-GTH: Diebstahl aus Fahrzeug - Zeugenaufruf
Ichtershausen (ots)
Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom 20.11.25, 14:00 Uhr bis 21.11.25, 12:00 Uhr die Heckscheibe eines Pkw Lancia eingeschlagen, welcher in der Schulstraße in Ichtershausen geparkt war. Der oder die Täter entwendeten in der Folge Getränke im Wert von ca. 34,- Euro aus dem Kofferraum des Fahrzeuges. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf schätzungsweise 500,- Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0303857/2025 zu melden. (dl)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell