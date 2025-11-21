Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 44-jähriger Fahrer eines Opel wurde gestern Nachmittag im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Hörseltalstraße kontrolliert. Wie die Ermittlungen ergaben, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 44-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell